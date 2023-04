U raportua për të shtëna me armë, reagon Policia e Shkodrës

Një telefonatë ka mbërritur mëngjesin e sotëm në policinë e Shkodrës që raporton për të shtëna me armë.

Por nga krehja e zonës, deri tani nuk rezulton të ketë ngjarje me armë e as të lënduar. Shërbimet e policisë po vijojnë të zbardhin telefonatën që deri tani rezulton e pavërtetë.

Forcat blu bëjnë me dije se ka pasur vetëm një konflikt fizik dhe verbal mes një çifti bashkëshortësh që po shoqërohen në komisariat për sqarime e mëtejshme.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në Shkoder, në sallën operative të DVP Shkodër ka ardhur një telefonate për të shtëna me armë zjarri në afërsi të Prokurorise. Shërbimet e Policise kanë shkuar menjëhere në vendngjarje dhe nga krehja e zones nga shërbimet e Policise deri tani nuk rezulton të ketë ngjarje me armë e as te lënduar e viktima. Shërbimet e Policise po vijojnë krehjen e zones , për të zbardhur telefonatën,që rezulton deri tani e pavërtetë , pasi ka pasur vetëm një konflikt fizik e verbal midis dy bashkshortëve që po shoqërohen në Komisariat për sqarime e mëtejshme.