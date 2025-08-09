LEXO PA REKLAMA!

U qëllua me armë në Tiranë, 27-vjecari shkon i plagosur në spital

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 07:54
Aktualitet

U qëllua me armë në Tiranë, 27-vjecari shkon i plagosur

Nje i ri eshte plagosur me arme mbremjen e djeshme ne Tirane ndersa policia tha se ka nisur hetimet per ngjarjen.

Sipas njoftimit, 27 vjecari ka mberritur i qelluar me arme ne kembe ndersa ngjarja ka ndodhur ne vendin e quajtur "Zona e Treshit". 

Tiranë/Informacion paraprak

Rreth orës 23:00, është vetëparaqitur në spital shtetasi R. Ç., rreth 27 vjeç, i plagosur në këmbë dyshohet me armë zjarri në vendin e quajtur “Zona e Treshit”.

27-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes me qëllim dokumentimin e plotë të saj.

