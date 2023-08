U qëllua 16 herë me thikë/ Detaje nga vrasja e shqiptarit në Britani: Policia dëgjoi gjithçka në telefon

Pothuajse dy vite pas vrasjes së 25-vjeçarit shqiptar Xhovan Pepaj në Britani, mediat vendase kanë zbuluar detaje të reja.



Ngjarja ndodhi më 4 dhjetor të vitit 2021, në fermën e kanabisit në Kent, ku Xhovan Papaj u qëllua për vdekje nga disa persona pas një sherri.

Sipas mediave, raporothet se Papaj kishte telefonuar një punonjës të sallës operative të policisë gjatë sherrit, i cili dëgjoi në telefon vrasjen e të riut shqiptar.

I riuu godit për vdekje 16 herë me thikë, nga një bandë që u fut për të grabitur fermën e kanabisit, në një banesë të fortifikuar.

Të akuzuar për vrasjen e shqiptarit janë Kelvin Amoako, 19 vjeç, Ciaran Steëart, 19 vjeç, dhe Bartosz Malaëski, 28 vjeç, të cilët janë shpallur fajtor për vrasje. Ndërsa oficerët e policisë akuzuan gjithashtu Donte Simpson-Palmer, 18 vjeç, Mohammed Miah, 25 vjeç dhe Nathan Turner, 28 vjeç, si bashkëpunëtorë të një komploti për të grabitur fermën.

Sipas asaj që shkruan “DailyMail”, mësohet se i riu shqiptar, telefonoi policinë dhe qëndroi në linjë për 14 minuta dhe 50 sekonda, duke iu treguar se çfarë po ndodhte.

“Përveç bisedës, operatori mundi të dëgjonte gjërat që u thanë nga të tjerët, zhurmat dhe britmat e viktimës pak para se të vdiste. Xhovan Pepaj u dhunua fillimisht dhe më pas u sulmua për vdekje,ndërkohë që një prej autorëve dëgjohet duke thënë se tashmë ai ka vdekur”, shkruan DailyMail.

Prokurori tha se banda, u fut në shtëpinë ku qëndronte 25-vjeçari shqiptar me disa makina në mes të natës për të vjedhur kanabisin.

“Ata u futën në banesë në orën 03:24 dhe në atë kohë, Pepaj fillimisht mori në telefon ortakët e tij, të cilët mbërritën rreth 10 minuta më vonë. Por sipas prokurorit, grupi i shqiptarëve që kishin nën pronësi fermën me kanabis nuk arritën të kalonin nga dera e kyçur, që ishte vendosur në fillim të shkallëve për të mbrojtur aktivitetin e tyre. Pepaj ndërkohë kishte mbetur i bllokuar brenda me Amoako, Steëart and Malaëski, të cilët e goditën për vdekje 25-vjeçarin. 3 autorët e dyshuar u hodhën nga një dritare dhe arritën t’i iknin si shqiptarëve, ashtu edhe policisë ”, shpjegoi Prokurori.

Disa minuta më vonë, thuhet se njëri nga autorët i dërgoi një mesazh në Snapchat një shoku, të cilit i tha: “Sapo vrava dikë”.

Gjyqi për personat në fjalë pritet të zgjasë edhe disa javë, deri sa për ta të jepet dënimi.