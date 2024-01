U plagos nga plumb qorr natën e Vitit të Ri, familja kërkon ndihmë për transferimin në Itali

Familja e shtetases italiane e cila u plagos nga një plumb qorr natën e vitit të Ri kërkon ndihmë për transferimin në Itali për një mjekim më të specializuar.

Avokati i familjes së gruas, e identifikuar me inicialet A. K., 51 vjeçe ka nisur një apel për autoritetet shqiptare për të lehtësuar transferimin e shpejtë nga institucioni shëndetësor 'Spitali Universitar i Traumes' në Tiranë, Pulia.

Ngjarja u shënua në bulevardin Zogu I rreth orës 00:35 minuta të 1 janarit 2024.

\Në njoftimin e saj të shpërndarë paraditen e 1 janarit policia informoi se dyshonte se plaga mund të ishte shkaktuar nga një predhë e kalibrit të vogël, e ardhur nga lartësia por ende nuk ishte identifikuar burimi i zjarrit.

Më datë 01.01.2024, rreth orës 00:35, në bulevardin "Zogu I", është dëmtuar dyshohet me armë zjarri, me vrimë hyrje nga lart-poshtë, me burim zjarri ende të paidentifikuar, shtetasja e huaj A. K., 51 vjeçe, e cila ndodhet në spital, ka marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën" informoi policia e Tiranës atë ditë.