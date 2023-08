U plagos me 10 plumba në atentat, Andrea Kalemi i arrestuar për vrasjen e vëllezërve Caca në Belgjikë

I plagosuri i atentatit në Greqi, Andrea alias Adriatik Kalemi, rezulton i arrestuar nga forcat speciale RENEA për vrasjen e vëllezërve Mevlan e Adriatik Caca në Anderleht, Belgjikë në 13 prill 2001.



Media kanë zbuluar detaje se si ndodhi ngjarja e 22 viteve më parë, për të cilën u akuzuan vëllezërit Adriatik e Fatmir Kalemi nga Memaliaj.



“Rreth orës 3:20 të mëngjesit në ambientet e institucionit L’Extrême, një organizatë jofitimprurëse turke me vendndodhje në 44, rue Antoine Gevaert. Një bistro turke funksionoi deri në fund të vitit të kaluar nga Ozden Ozgur, i cili mbetet pronar i lokalit. Që nga ndërrimi i pronarit, klientela kishte ndryshuar vetë, klientela paqësore turke gradualisht ua la vendin anëtarëve të komunitetit shqiptar, të cilët ishin pak më pak të qetë. Dy viktimat e ardhshme u ulën në një tavolinë në bistro; autori, ndoshta i shoqëruar nga një bashkëpunëtor, do të kishte hyrë më pas, me një pistoletë 7.65 në dorë. Në këtë moment, dy klientë të tjerë ndodheshin në lokal, ndërsa shefi ishte në kuzhinë. Pa parathënie të mëtejshme, autori, i cili mund të jetë Edmir Aliu, 26 vjeç, qëlloi disa herë: katër ose pesë herë sipas një dëshmitari. Ai qëlloi fillimisht dy plumba në kokën e njërës prej viktimave – të identifikuar si Adriatik Caca, 31 vjeç, një shqiptar i ardhur në Belgjikë vetëm pak ditë më parë –; njëri prej plumbave e ka goditur Cacën në sy, tjetri i ka kaluar në kokë anash. Edhe burri tjetër pranë tij, një i ri rreth të njëzetat, i cili ende nuk është identifikuar, është qëlluar me plumb në kokë. Autori ka qëlluar nën mjekrën e viktimës dhe predha ka kaluar nëpër kafkë nga poshtë lart.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Dy viktimat – të cilët të dy kishin letra false – u vranë menjëherë. Ndërsa krimineli është arratisur menjëherë. Ai gjithashtu mund të ishte arrestuar menjëherë nga policia lokale e Anderlechtit, e cila po kryente kontrolle në një lokal fqinj, disa qindra metra larg. Por policia e humbi për pak. Autori hoqi armën duke e hedhur poshtë një makine: në të njëjtin vend policia gjeti edhe një pasaportë në emër të shqiptarit, Edmir Aliu, 26 vjeç. Ai mund të kishte ikur me një Mercedes me targë shqiptare FR 4947R. Mësohet se gjyqtarja hetuese e Brukselit Sonia Sosnoëski, e cila ka qenë e ngarkuar me hetimin: ish-seksioni kriminal i PJ të Brukselit merr në dorë dosjen me ndihmën e policisë lokale. Sipas informacioneve, Adriatik Caca ka mbërritur në Belgjikë më 5 prill, ndërsa mbante me vete biletën e avionit dhe duhej të largohej dje nga vendi ynë. Pasaporta e tij kishte një vizë të lëshuar në Greqi. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë nëse ka një lidhje midis këtij rasti dhe një vrasjeje të ngjashme të dyfishtë të kryer në Antëerp.”, thuhej për ngjarjen e 23 viteve më parë.