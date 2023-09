U përplas nga makina, ndërron jetë i moshuari në Korçë

Ka ndërruar jetë 79-vjeçari Muhamet Allisha që u përplas ditën e sotme nga një grua me makinë në bulevardin ‘Republika’ . I moshuari edhe pse u nis me urgjencë nga spitali i Korçës me helikopter për në Tiranë nuk ka mundur të shpëtojë.

Muhamet Allisha ndërroi jetë rrugës për te spitali i Traumës në Tiranë.

Ndërkohë që drejtuesja e mjetit, që e përplasi ndodhet në komisariat për të dhënë dëshminë e saj mbi ngjarjen. Shkaqet e aksidentit ende nuk dihen.