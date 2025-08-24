U përfshinë në një përplasje me armë zjarri me policinë, zbardhen emrat e dy të rinjve! Si ndodhi grabitja e karburantit
Të tjera detaje janë bërë publike në lidhje me arrestimin e dy të rinjve Ardit Domi dhe Lorenc Cali që u përplasen me arme zjarri me policine. Sipas burimeve policore, automjeti që dyshoheshin se ishte përdorur për grabitje ishte vjedhur më 20 gusht në sektorin Rinia.
Pak orë më vonë, në një pikë karburanti në Sukth, grabitësit me armë morën lekujt e xhiros dhe u larguan pa u identifikuar. Në orët e para të mëngjesit, pranë zonës së Çifligut, policia mori njoftim për dy persona të maskuar që tentuan të grabisnin një automjet G Class, por drejtuesi i makinës arriti të largohej. Forcat e policisë lokalizuan automjetin e vjedhur dhe nisën ndjekjen. Gjatë ndjekjes, grabitësit hapën zjarr ndaj policisë.
Njëri nga grabitësit, Ardit Domi, u plagos dhe u transportua në spital, ndërsa Lorenc Cali u arrestua pas disa minutash rezistence. Policia gjithashtu ndihmoi pjesëmarrësit e një dasme në zonë që të largoheshin pa probleme nga restoranti ku po zhvillohej ceremonia.
Të dy grabitësit, banues në fshatin Bilalas, Shijak, ishin të njohur për policinë për aktivitet kriminal, kryesisht në fushën e vjedhjeve. Policia vijon hetimet për të dokumentuar plotësisht ngjarjen dhe për të kapur çdo person tjetër të përfshirë.