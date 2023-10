U nga nga e dashura shqiptare, zbulohet lidhja e re e Armando Brojës

Armando Broja duket se është rikthyer të shkëlqejë edhe përtej fushës së gjelbër. Pasi la pas dëmtimin e gjatë, duke u rikthyer me Chelsea-n dhe duke arritur të shënojë, 22-vjeçari tani po i kushton më shumë vëmendje edhe jetës personale.

“Prive” raporton se e dashura e yllit të futbollit është influencerja Xhejd Uills dhe jeton në Mbretërinë e Bashkuar, ku edhe është njohur me Brojën. Kjo lidhje vjen vetëm pak muaj pas ndarjes së tij me të dashurën shqiptare me të cilën qëndroi i lidhur për një vit e gjysmë. Edhe pse në atë periudhë lidhja e tyre dukej serioze dhe e konsoliduar, tashmë ajo i përket së kaluarës.

Gjatë verës erdhi lajmi për ndarjen, ndërsa tani Broja, sulmuesi i cili sot bashkohet me kombëtaren, i është dedikuar influenceres nga Anglia.