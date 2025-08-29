LEXO PA REKLAMA!

U ndërtua pa leje nga ish-kreu i IMT-së, shembet kompleksi turistik “Saint Michelle Residence” i Ardian Halilit

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 14:22
U ndërtua pa leje nga ish-kreu i IMT-së, shembet kompleksi turistik

Kompleksi turistik “Saint Michelle Residence”, në pronësi të ish-kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në Durrës, Ardian Halili, do të shembet pasditen e sotme me lëndë plasëse.

Ardian Halili është arrestuar tri ditë më parë nga Policia e Durrësit, i akuzuar për ndërtim pa leje të resortit luksoz në zonën e Ishmit. Referuar dhe deklaratës zyrtare të Policisë së Shtetit, Ardian Halili ka nisur ndërtimin e këtij resorti nga viti 2018 e në vijim, periudhë kjo që ai ka mbajtur dhe postin e drejtuesit të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit (IMT).

 “Halili e ka ndërtuar këtë objekt gjatë kohës kur ta ushtruar funksionin e kryeinspektorit të IMT në 2018 e në vijim. Ndërtimi përbehet nga 11 godina tip garsoniere, një godinë dykatëshe, një fushë mini futbolli, të ndërtuara në një sipërfaqe prej 5,600 metrash katrorë në zonën e Ishmit”, deklaroi drejtori i Policisë së Durrësit, Vilson Bala për mediat.

Halili është shkarkuar nga posti i drejtorit të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit në vitin 2021. Ai ka deklaruar se kontrata i është ndërprerë nga Bashkia që në mars të atij viti, ndërsa vetë institucioni vendor ka bërë me dije se ai kishte dhënë dorëheqjen.

