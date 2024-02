U mbaron mandati këtë vit, zyrtarët e vettingut i kërkojnë Kuvendit ti punësojë në Gjykata!

Anetaret e Komisioneve te Vettingut janë në vitin e fundit të mandatit, i cili u perfondon ne dhjetor 2024, dhe mesa duket kane nisur te kerkojne pune. Anëtarët Komisionit të Pavarur të Kualifikimit KPK, e cila është shkalla e parë e vettingut të gjyqtarëve dhe të prokuroreve, i kërkojnë Kuvendit dhe qeverisë tu gjejë punë pas përfundimit të mandatit.

Në ditët e fundit të vitit 2023, kreu i KPK Roland Ilia, i është drejtuar me një kërkesë për mbështetje të iniciativës ligjvënëse, kryetares së Kuvendit, Lindita Nikolla, kryeministrit Edi Rama, Ministrit të Drejtësisë, Ulsi Manja i dhe për dijeni Delegacionit të Bashkimit Evropian, Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.

Ne leter, Ilia bën një bilanc të punës së kryer nga KPK-së e cila deri tani ka vlerësuar 718 subjekte gjyqtarë dhe prokuror ndërkohë, që vettingu do te përfundojë plotësisht për 805 subjekte në fund te vitit 2024, Ilia përcjell shqetësimin dhe pasigurinë e anëtareve të KPK-së dhe të Komisionerëve Publik së bashku me këshilltarët ligjor të dy këtyre institucioneve se çfarë do të ndodhë me ta pas përfundimit të mandatit.

Sipas tyre ligji nuk e ka parashikuar një gjë të tillë, megjithëse ata në detyrë kanë aktualisht kanë të nijetin status si anëtarët e Gjykatës së Lartë.

Kërkesës kreu i KPK-së i ka bashkangjitur edhe disa realacione ku sugjerojnë që pas përfundimit të mandatit anëtarët e KPK-së të emerohen gjyqtarë të gjykatës së Apelit për t'i integruar brenda sistemit gjyqësor. Të njëjtën gjë propozojnë edhe për këshilltarët ligjor të cilët të bëhen pjese e sistemit te gjykatës dhe prokurorisë.

Për këshilltarë të cilët kanë ushtruar 5 vite në KPK është propozuar të futen në shkollën e magjistraturës për profilin gjyqtar dhe prokuror pa konkurrim. Ndërsa për këshilltaret që kanë eksperiencë 4 vite me pëlqim të tyre të emerohen hetues të BKH-së. Dokumenti ne fjale eshte publikiar nga gazeta Si.