U mbajt e burgosur nga burri për 2 vjet, nëna e 22-vjeçares: Kunati i shpëtoi jetën kur ishte shtatzënë

Emisioni “Me zemër të hapur” ka sjellë sot dëshmi të reja për dhunimin dhe burgosjen e së resë shqiptare në Volos, Greqi nga bashkëshorti i saj.

Nëna e 22-vjeçares ka folur në emision, duke akuzuar familjen e dhëndrit se ishte në dijeni të dhunës.

Ajo tregoi se i ka rritur e vetme tre fëmijët dhe se vajza ishte lidhur me Aurel Kurtin pa pëlqimin e saj.

Nëna tha se Aureli kishte qenë më përpara i martuar dhe gruaja e mëparshme ishte larguar për dhunë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Nuk kam qenë dakord që në fillim me lidhjen e tyre. Goca më tha më dhunon, më mbyll brenda. Unë kam rritur tre fëmijë jetimë.

Kishte qenë i martuar dhe kishte një fëmijë tjetër. Nuk e njihja. Nuk isha dakord që ta merrte goca ime. Sipas asaj që dëgjova, për dhunë i ka ikur dhe tjetra. Ai la gruan dhe u lidh me gocën time.

Vajza ime ishte e lidhur me një djalë, bashkëjetoi ca kohë me të. Pastaj u gënjye nga Aureli.

Goca qante se e shikonte nënën të gjakosur. Ai i thoshte pse qan kot. Vajza nuk e kishte denoncuar, thoshte nuk di rrugët as gjuhën.

Nuk kishte shkaqe, e dhunonte kot, s’e linte me ngrit kokën. Vajzën e sillte me sekonda te ne dhe e merrte. Nuk e kishte prurë më asnjëherë vajzën.

Djali i Gëzimit i madhi, kunati i Dafinës i ka shpëtuar jetën gocës sime. Kur ka qenë shtatzënë 5 muajsh me gocën, ka hyrë brenda dhe i ka hequr vajzën nga duart”, deklaroi nëna e 22-vjeçares.