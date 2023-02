U lajmërua rritje e çmimit të bulmetit, reagon Autoriteti i Konkurrencës: Gjobë deri në 10 përqind të xhiros vjetore për abuzuesit

Autoriteti i Konkurrencës ka reaguar lidhur me informacionet për rritje me 37 % të çmimeve të bulmeteve në vend.

Informacionet u bënë publike nga mediat dhe u bazuan në një njoftim të ndërmarrjeve të përpunimit të qumështit.

AK bëri të ditur se ka vendosur ngritjen e një grupi pune për të parë situatën në terren dhe për të evidentuar shkeljet e ligjit.

Sipas Ak-së, shkelësit e ligjit për “mbrojtjen e konkurrencës” do të sanksionohen me gjobë deri në 10 % të xhiros së vitit financiar paraardhës.

Reagimi i AK-së:

“Për monitorimin e tregut të tregtimit me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të qumështit”.

Autoriteti i Konkurrencës, nisur nga disa informacione të bëra publike në media mbi njoftimin e ndërmarrjeve të përpunimit të qumështit, të cilat kanë lajmëruar pikat e shitjes me pakicë se, duke nisur nga data 15.02.2023, furnizimet e reja të bulmetit do të kenë çmime deri në 37% më të larta, vendosi ngritjen e Grupit të Punës për monitorimin e këtij tregu.

Duke ndarë të njëjtin shqetësim për rritjen e çmimit të produkteve të bulmetit nga ndërmarrjet në fjalë, Autoriteti po monitoron në terren me qëllim evidentimin nëse ky njoftim do të zbatohet në tregun e shitjes me pakicë dhe, mbi të gjitha, nëse kjo sjellje është abuzive e si rrjedhim në shkelje të ligjit nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”.

Ligji nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” ndalon të gjitha marrëveshjet të cilat kanë si objekt ose si pasojë pengimin, kufizimin ose shtrembërimin e konkurrencës në treg, veçanërisht marrëveshjet që caktojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë çmimet e blerjes ose të shitjes, kufizojnë ose kontrollojnë prodhimin, ndajnë tregjet ose burimet e furnizimit apo vendosin kushte tregtimi.

Sjellim në vëmendje të ndërmarrjeve të përpunimit të qumështit se, shkelja e ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës” përbën kundërvajtje administrative dhe sanksionohet me gjobë, në masën deri në 10 për qind të xhiros së vitit financiar paraardhës të ndërmarrjeve të përfshira në marrëveshje të paligjshme.