U la në arrest shtëpie për 8 mijë euro, reagon avokati Besart Logu: Mu kujtua skeçi i Fadil Hasës!
Avokati Besart Logu ka reaguar publikisht pasi gjykata e posacme me kerkese te SPAK, vendosi ndaj tij masen e arrestit ne shteti, duke i kontrolluar edhe zyren.
Logu thekson se nuk ka ushtruar ndikim te paligjshem tek askush, ndersa shton se ne zyren e tij nuk u gjet asgje e paligjshme.
Sipas tij, ai ka kryer vetem detyren e avokatit duke u takuar me klientet e tij dhe te afermit e tyre, qofshin keta edhe agjente te infiltruar te policise.
Besart Logu eshte anetar i forumeve te PD dhe burimet e SPAK, i kane thene mediave se akuza ndaj tji lidhet me nje shume te marre prej 8 mije eurosh.
Sot, rreth orës 08:30 të mëngjesit, tek po çoja vajzën në kopësht e për të nisur më pas rutinën ditore, jam ndaluar në hyrjen e pallatit nga agjentë të Krimit Ekonomik të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit ku më është komunikuar vendimi i GJKKO në lidhje me masën e sigurimit dhe të kontrollit personal, të banesës si dhe të zyrës ku ushtroj aktivitetin.
Gjatë kontrollit nuk u gjend asnjë send i paligjshëm apo çdo provë tjetër që ka lidhje me objektin e hetimit.
Nga sa më sipër sqaroj se:
1. Nga ana ime nuk është kryer asnjë veprim që mund të ngrejë dyshime për ndonjë vepër penale të mundshme. Gjatë gjithë karrierës time si avokat kam shërbyer me devotshmëri dhe përgjegjshmëri të lartë duke patur prioritet vetëm interesin e klientit dhe kjo brënda kornizave që rregullon ligji.
2. Në lidhje me rastin konkret, nuk jam përfshirë në asnjë episod korrupsioni apo akti të paligjshëm. Kam bërë vetëm punën e avokatit, si në ngritjen e mbrojtjes ashtu edhe në takime me familjarë e të njohur të klientit qofshin këto edhe agjentë të infiltruar. Jam në gjendje të provoj çdo akt timin dhe t'i dal për zot të gjitha pretendimeve që ka ngritur Prokuroria.
Kjo sepse nuk ka ndonjë gjë të re përveçse përditshmërisë së një avokati.
Lajmi i keq në gjithë këtë histori është se po tentohet kriminalizimi i sjelljes së avokatit. Kjo tendencë duket edhe tek ndryshimet e Kodit Penal ku qeveria vlerëson si element penal edhe rastin kur ke marrë më shumë para nga sa ke ofruar shërbim.
Kështu, jam i gatshëm të përballem me këtë akuzë sepse jam i bindur në një të vërtetë absolute:
▪︎ Nuk kam marrë para për ushtrim të ndikimit të paligjshëm.
▪︎ Nuk kam takuar asnjë zyrtar drejtësie
▪︎ Si dhe nuk është marrë mbrapsht asnjë shërbim i kundraligjshëm.
Këtë e provon çështja në fjalë dhe e gjithë ecuria e saj.
I vetmi problem momental për mua është shqetësimi i krijuar tek familja e tek të njohurit të cilët gjej rastin t'i falenderoj per suportin moral që më kanë dhënë.
P.S. kur isha para agjentëve të Policisë mu kujtua skeçi i Fadil Hasës ku prokuroria politike e kohës i komunikonte akuzat dhe ai fliste me vete "Sa i rrezikshëm paskam qenë"!