Pasi është në arrest shtëpia nga Gjykata Penale, mjeku Edmond Gashi është larguar duke vrapuar nga ambientet e institucionit të drejtësisë.

Për të shmangur kontaktin me mediat, mjeku që iu merrte para të sëmurëve me kancer, ka zgjedhur që të largohet me vrap.

Para seancës, në një prononcim të shkurtër për mediat, mjeku Gashi tha se ka bërë detyrën e tij