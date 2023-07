U kap me "shtëpi bari” në Spanjë, arrestohet i shumëkërkuari në Vlorë

Kapet dhe vihet në pranga në qytetin e Vlorës, një i kërkuar nga autoritetet e drejtësisë Spanjolle, pjesëtar i një grupi kriminal në fushën e kultivimit dhe prodhimit të kanabisit.



Arrestimi i 33-vjeçarit u bë pasi Gjykata e Castellon Spanjë, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, për veprat penale “Trafik droge”, “Organizatë kriminale” dhe “Vjedhje e energjisë elektrike”.

Shiqtari në bashkëpunim me shtetas të tjerë shqiptarë e spanjollë, merrnin shtëpi me qera në zonën e Castellonit dhe i përshtasnin për të kultivuar bimë narkotike me anë të llambave.

Pas arrestimit, autoritetet pritet të kryejnë të gjithë procedurat e nevojshme për ekstradimin e tij nga Shqipëria në drejtim të Spanjës.