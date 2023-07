U kap me 28 mijë euro të padeklaruara në pikën kufitare të Muriqanit, procedohet penalisht 50-vjeçari dhe i biri

Policia Kufitare e Muriqanit ka proceduar penalisht një 50-vjeçar, shqiptar i Kosovës, pasi iu gjet një sasi parash prej 28 400 euro të cilat nuk i i kishte deklaruar në kufi, sipas përcaktimeve ligjore.

Policia bën me dije se shuma e parave u gjet në automjetin me të cilin 50-vjeçari po lëvizte së bashku me të birin.



Shuma e parave është sekuestruar nga policia, ndërkohë që materialet në ngarkim të 50-vjeçarit i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprën penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Njoftimi i policisë

Policia Kufitare e Muriqanit po zhvillon kontrolle të shtuara për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërive.

Sekuestrohen 28 400 euro, procedohet penalisht 50-vjeçari që nuk i deklaroi në hyrje të Republikës së Shqipërisë.



Shërbimet e Policisë Kufitare në PKK Muriqan, në vijim të kontrolleve të shtuara për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërive, bazuar në analizën e riskut, në hyrje të RSh-së, kanë kaluar në vijën e dytë, për kontroll më të detajuar, automjetin me të cilin udhëtonin shtetasit kosovarë P. P. dhe B. P. (babë e bir).

Gjatë kontrollit në automjet dhe në çantën e dorës të shtetasit P. P., shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar 28 400 euro që i posedonte shtetasi P. P., por nuk i kishte deklaruar në kufi, sipas përcaktimeve ligjore.

Në vijim të veprimeve, u referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin kosovar P. P., 50 vjeç, banues në Gjermani, për veprën penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.