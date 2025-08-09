LEXO PA REKLAMA!

U kap ‘mat’ duke u kujdesur për bimët narkotike, vihet në pranga 32-vjeçari në Krujë 

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 10:41
Një 32-vjeçar nga Thumana është arrestuar në flagrancë pasi u kap duke kultivuar bimë narkotike në Krujë. Policia njofton se Florjan Kalia po kujdesej për 110 bimë kanabisi të mbjella në fshatin “Miliskaj”. Arrestimi u realizua në kuadër të operacionit “Koordinata”.

Sipas policisë, në kuadër të planit operacional “Koordinata” dhe bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë goditën një rast të veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Si rezultat u vu në pranga shtetasi Florjan Kalia, 32 vjeç, banues në Thumanë.

Ai u kap në flagrancë duke u kujdesur për 110 bimët e dyshuara narkotike Cannabis Sativa të kultivuara në fshatin “Miliskaj”, Thumanë. Kontrolli dhe operacionet në kuadër të “Koordinata” vijojnë nga ana e policisë për të goditur më tej këtë fenomen.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.

