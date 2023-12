U gjet i vrarë në kanal, familjarët e panë trupin e 34-vjeçarit kur po shkonin në punë, detaje nga ngjarja në Fushë-Krujë

Detaje të reja nga ngjarja në Fushë-Krujë, ku një 34-vjeçar u gjet i vrarë në lagjen “Bakishe Visha” në Fushë-Krujë.

Viktima është Indrit Ndoj, banues në fshatin Hasan, Krujë.

Nuk dihet ende nëse kemi të bëjmë me ndonjë ngjarje të mundshme kriminale apo aksidentale që ka rezultuar me pasoja fatale por viktima ka qene i denuar me heret per trafikim klandestinesh.

Gazetari Andi Shota raportoi për “BalkanWeb” se Indrit Ndoj është gjetur në një kanal anash rrugës nga familjarët e tij të cilët kanë dalë për të shkuar në punë dhe rastësisht kanë parë familjarin e tyre në kanal.

Paraprakisht sipas burimeve, viktima dhe familja e tij nuk raportohet të kenë konflikte me njeri.

Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur natën pasi i riu banonte në një shtëpi në fshatin Hasan i vetëm, ndërsa familja në një banesë në lagjen “Bakushe Visha”.

Informacion paraprak

Në vendin e ngjarjes ndodhet grupi hetimor dhe nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë vijon puna për sqarimin e rrethanave të ngjarjes