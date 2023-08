U gjet i pajetë nga familjarët, zbulohet shkaku i vdekjes së 45-vjeçarit, më parë i shpëtoi anentatit

Policia ka zbardhur shkakun e vdekjes së 45-vjeçarit nga Kuçova, Admir Bejo.

Burime për Vizion Plus bëjnë me dije se Bejo ka ndërruar jetë si pasojë e trompozës së shkaktuar nga mbidoza me lende narkotike.

45-vjeçari u gjet në banesën e tij këtë të dielë nga familjarët.

Admir Bejo është emër i njohur për Policinë e Shtetit pasi edhe më parë është i përfshirë në disa ngjarje.

Në muajin gusht ai u gjet i plagosur në një kanal afër zonës ku jetonte.

Sipas Policisë, Bejo ishte qëlluar nga fqinji i tij me dy plumba në bark të cilëve iu mbijetoi.

Bejo ka qenë i dënuar më herët pasi në vitin 2017 së bashku me vëllain e tij tentuan të vrisnin 2 persona.

Diten e sotme, policia informoi fillimisht se 45-vjecari ishte gjetur pa jete nderkohe qe nuk kishte shenja dhune ne trup./vplus