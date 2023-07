U ekzekutua me pije në dorë sa doli nga marketi, pamje të rënda nga atentati në Lezhë (DETAJE)

Nikolin Marku (Lekstakaj) është viktima e një atentati me armë zjarri ditën e sotme rreth orës 18:30 në Balldre të Lezhës.

42-vjeçari është ekzekutuar në derën e një marketi në Balldre, sapo kishte blerë një pije freskuese. Në momentin që ai ka dalë te dera e marketit, persona ende të paidentifikuar, dyshohet dy persona, e kanë qëlluar me armë zjarri duke e lënë të vdekur në vend.

Autorët janë larguar me shpejtësi me një makinë nga vendi i ngjarjes. Ata kanë qenë të maskuar teksa njëri ka qëlluar me armë zjarri drejt 42-vjeçarit ndërsa tjetri ka qëndruar në timon të makinës.

Dyshimet kryesore janë te vrasja për shkak të gjakmarrjes, kjo pasi fisi Lekstakaj është në hasmëri me fisin Nikulaj prej vitit 1996.

Ardian Nikulaj u ekzekutua në prill të këtij viti në lokalin e tij në Lezhë. Policia zbuloi se organizatori, porositësi dhe financuesi ishte Edmond Haxhia, një i afërm i familjes Lekstakaj. Ai pagoi tre britanikë dhe një portagez për kryerjen e atentatit.

Ndërsa 42-vjeçari i ekzekutuar sot, Nikolin Marku (Lekstakaj) është viktima e gjashtë e gjakmarrjes mes dy fiseve.

Informacioni paraprak i dhënë nga Policia:

Më datë 19.07.2023, rreth orës 18:30, në Balldre, Lezhë, në rrethana ende të paqarta është vrarë me armë zjarri shtetasi N. M (L), rreth 42 vjeç.

Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe kanë bërë rrethimin e zonës, janë ngritur pika kontrolli e vijon krehja e zonës për identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.