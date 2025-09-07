Po hante karkaleca në burg! I penduari Nuredin Dumani u dërgua me urgjencë në spital, shtrohet në reanimacion
I penduari i drejtësisë, Nuredin Dumani, është shtruar me urgjencë në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, ku ndodhet në repartin e reanimacionit të kardiologjisë. Burime nga spitali bëjnë me dije se ai po merr trajtim të specializuar pas komplikacioneve me zemrën të shfaqura një ditë më parë.
Njoftohet se dje ai ka qene duke ngrene karkaleca deri ne oret e drekes e me pas nuk eshte ndjere mire.
Edhe pse u fol per probleme kardiake mesohet se ekzaminimet ende vazhdojne per te mesiar shkakun e shqetesimeve shendetesore tek i penduari.
Duke marrë parasysh rolin e tij si dëshmitar kyç në disa nga dosjet më të rëndësishme të SPAK, mjekët po kryejnë analiza të thelluara për të përcaktuar gjendjen e plotë shëndetësore, por edhe për të përjashtuar ndonjë tentativë kriminale, përfshirë mundësinë e helmimit.
Dumani u transportua në QSUT mbrëmjen e djeshme nën masa të rrepta sigurie nga Forcat Speciale të burgjeve, ndërsa zona e urgjencës u rrethua nga forcat RENEA.
I konsideruar si një nga bashkëpunëtorët më të rëndësishëm të drejtësisë, deklaratat e Dumanit kanë qenë vendimtare për zbardhjen e ngjarjeve të rënda kriminale dhe shpërbërjen e disa prej grupeve më të fuqishme të krimit të organizuar në Shqipëri.