U dënua për vrasjen e 50-vjeçarit në Fier, merret vendimi për Fatmir Hoxhën

Gjykata e Fierit ka lënë të lirë shtetasin Fatmir Hoxha, i akuzuar për vrasjen e 50-vjeçarit Ahmet Toska në lagjen "Sheq i Madh", ngjarje e cila ka ndodhur në 26 tetor të vitit 2020.

Ai ka fituar pafajësinë pas rigjykimit të kësaj çështje dhe një riekspertimi të provave (pamje filmike të kamerave të sigurisë, veshjet,etj) që rrezonin akuzat për autorësinë e tij, dhe nuk ka prova bindëse që vrasja është kryer prej tij.

54-vjeçari Fatmir Hoxha ka lënë pasditen e sotme ambientet e burgut te Fierit me vendim të gjykatës së rrethit gjyqësor Fier.

Fatmir Hoxha, i akuzuar për ekzekutimin e Ahmet Toskes në vitin 2020 që pas arrestimit dhe masës së arrestit me burg nuk ka pranuar autorësinë e kësaj vrasje.

Por si ndodhi vrasja?

Më 26 tetor 2020 rreth orës 05:50 të mëngjesit në Lagjen “Sheq i Madh” Fier, përballë Qendrës Shëndetësore, është vrarë me armë shtetasi Ahmet Toska, 52 vjeç, banor i kësaj lagjeje, i cili në momentin e vrasjes po përcillte për në punë bashkëshorten e tij Enida Toska. Autori i ngjarjes ka qënë i maskuar dhe e ka qëlluar viktimën me armë katër herë në kokë dhe në shpatull dhe më pas është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.