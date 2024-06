U çaktivizonin GPS-ët e i deklaronin të vjedhura, zbardhet skema e trafikimit të 7 mjeteve luksoze

Zbardhet skema e trafikimit te 7 mjeteve luksoze qe u sekustruan nga policia gjate operacionit Luxury. Mejete mereshin me qera ne vende te ndryshme te BE nga shtetas Kosova dhe maqedonas. Me pas hynin ne Shqiperi nga pika kufitare e morines dhe Qafe Thanes. Keta persona iu çaktivizonin GPS dhe i deklaronin te vejdhura. Me pas makinave iu modifikoj numri i shasise.

Gjate operacionit ne pranga eshte vene dhe 52-vjecari Klaudio Begaj.

Vijon…