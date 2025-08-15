LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

U arrestuan si të dyshuar për zjarrëvënie në Berat dhe Dimal, Gjykata cakton masën detyrim paraqitje për katër autorët

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 14:48
Aktualitet

U arrestuan si të dyshuar për zjarrëvënie në Berat dhe

Gjykata e Beratit ka vendosur masën e sigurisë “Detyrim Paraqitje” për katër personat që u arrestuan më 13 gusht, si të dyshuar për zjarrvënie në Berat dhe Dimal.

Personat e arrestuar janë Zaçe Merkaj, Shefqet Dodoveci, Safet Manaj dhe Lefter Begaj, të cilët akuzohen për veprën penale “Shkatërrim prone me zjarr”, sipas nenit 151 të Kodit Penal. Vendimi u mor nga gjyqtari Ervis Koxhaj.

Policia vijon hetimet për këta katër të dyshuar dhe po përpiqet të identifikojë edhe persona të tjerë të përfshirë në ndezjen e zjarreve në zonat me rrezikshmëri të lartë në qarkun e Beratit. Si pasojë e flakëve, u rrezikuan banesa dhe sera, ndërsa u dogjën sipërfaqe toke dhe pemë frutore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion