U arrestuan si të dyshuar për zjarrëvënie në Berat dhe Dimal, Gjykata cakton masën detyrim paraqitje për katër autorët
Gjykata e Beratit ka vendosur masën e sigurisë “Detyrim Paraqitje” për katër personat që u arrestuan më 13 gusht, si të dyshuar për zjarrvënie në Berat dhe Dimal.
Personat e arrestuar janë Zaçe Merkaj, Shefqet Dodoveci, Safet Manaj dhe Lefter Begaj, të cilët akuzohen për veprën penale “Shkatërrim prone me zjarr”, sipas nenit 151 të Kodit Penal. Vendimi u mor nga gjyqtari Ervis Koxhaj.
Policia vijon hetimet për këta katër të dyshuar dhe po përpiqet të identifikojë edhe persona të tjerë të përfshirë në ndezjen e zjarreve në zonat me rrezikshmëri të lartë në qarkun e Beratit. Si pasojë e flakëve, u rrezikuan banesa dhe sera, ndërsa u dogjën sipërfaqe toke dhe pemë frutore.