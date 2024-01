U arrestua për drogë në Britani, ja si shqiptari i shpëtoi deportimit

Një emigrant shqiptar, Gazmend Jaupaj, i burgosur për kultivimin e kanabisit i ka shpëtuar deportimit sepse do të kishte shkelur të drejtat e njeriut të gruas së tij nëse çifti do të detyrohej të zgjidhte mes transferimit në Shqipëri ose ndarjes, ka vendosur një gjykatë imigracioni në Britani.

Gjyqtarët vendosën se do të ishte “tepër e ashpër” që gruaja filipinase e Jaupajt të ndahej prej tij ose të detyrohej të transferohej në Shqipëri me të nëse ai deportohej, raporton The Telegraph.

Gjykata hodhi poshtë vendimin e Home Office për të dëbuar Jaupajn, 38 vjeç, me arsyetimin se një veprim i tillë do të ishte një shkelje e të drejtave të njeriut të çiftit. Neni 8 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut përcakton se çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare.

“Efekti i dëbimit të Jaupajt mbi gruan e tij do të ishte tepër i ashpër. Nuk është një opsion realist të pritet që ajo të zhvendoset në Shqipëri dhe ndarja nga burri i saj ka të ngjarë të shkaktojë dëm të vërtetë në shëndetin e saj mendor”, thuhej në vendimin e gjykatës.

Jaupaj hyri ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar më 1 shtator 2012 dhe u takua me gruan e tij në shkurt 2018. Ata u martuan më 17 prill 2021.

Një muaj më vonë ai u arrestua pasi policia zbuloi se ai po kultivonte 600 bimë marijuanë në një shtëpi në fshatin Leicestershire të Thurmaston.

Oficerët gjetën gjithashtu një ngarkesë prej 15 kg që ishte paketuar me vakum, gati për t'u marrë. Kjo do të kishte një vlerë rrugore prej rreth 500,000 £.

Jaupaj u dënua me dy vjet burg për prodhimin e një droge të kontrolluar. Një urdhër i mëvonshëm dëbimi i bërë më 13 shtator u kundërshtua nga avokatët e tij.