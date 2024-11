U arrestua para disa orësh për dhunë ndaj pjesëtarëve të një familje, lirohet nga qelia vëllai i ish-deputetit të PS-së

Flamur Rraja, 55 vjeç, vëllai i ish-deputetit të Partisë Socialiste, Rrahman Rraja, është liruar disa orë pas arrestimit të tij nga policia e Krujës. Ai ishte kapur në kuadër të një operacioni të zhvilluar nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë.

Rraja ishte shpallur në kërkim për një ngjarje të ndodhur më 24 tetor 2024, në afërsi të Rinasit. Sipas hetimeve, ai dyshohet se, në bashkëpunim me shtetasin A. Rr., ka pasur një konflikt fizik me shtetasit A. C. dhe K. C. për motive pronësie. Pas përfundimit të hetimeve dhe përfundimeve me prokurorin, ai është proceduar në gjendje të lirë për veprën penale “Plagosja e lehtë me dashje”.

Njoftimi i policisë:

Krujë

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë kapën shtetasin në kërkim F. Rr., 55 vjeç, banues në Fushë Krujë, i cili pas konkludimit me prokurorin u procedua në gjendje të lirë, për veprën penale “Plagosja e lehtë me dashje” parashikuar nga neni 89 i Kodit Penal.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi më datë 24.10.2024, në afërsi të Rinasit, në bashkëpunim me shtetasin A. Rr., dyshohet se, për motive pronësie janë konfliktuar fizikisht me shtetasit A. C., dhe K. C.

Materialet i kaluan Prokurorisë.