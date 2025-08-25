LEXO PA REKLAMA!

U arrestua në Malin e Tomorrit/ Ja kush është Dorian Beu, pjesë e grupit kriminal italo-shqiptar që trafikonte drogë

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 11:06
Aktualitet

Detaje të reja dalin në dritë mbi arrestimin e 46-vjeçarit Dorian Beu në Malin e Tomorrit, ku ndodhej për pelegrinazh. 

Beu ishte prej kohësh i shpallur në kërkim, ndërsa dy vite më parë Gjykata e Posaçme i kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave kriminale nga grupi i strukturuar kriminal”.

Dorian Beu ishte pjesë e një grupi kriminal italo-shqiptar që trafikonte drogë mes Shqipërisë dhe Italisë.

Grupi drejtohej nga tre shqiptarë nga Durrësi: Braniol Liço (alias Branjol Aga), Gernard Beu (alias Gernard Ago) dhe Emirjan Beu, të cilët organizonin dhe koordinonin trafikun ndërkombëtar të narkotikëve.

Nga hetimet e nisura në vitin 2017 në bashkëpunim mes autoriteteve italiane dhe shqiptare, megaoperacioni i koordinuar me EUROJUST çoi në 43 urdhër-arreste dhe sekuestrimin e 5 milionë eurove dhe sasive të mëdha droge.

Përveç arrestimit, tre anëtarëve të grupit, përfshirë Dorian Beun, u janë sekuestruar 1 milion euro pasuri në Durrës, e përfituar nga aktiviteti kriminal.

