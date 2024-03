U arrestua në Big Brother, gjykata e liron, Liam Osmani do kthehet në shtëpinë VIP?

Liam Osmani është lene i lire me vendim të Gjykatës së Tiranës, e cila pranoi kërkesën e tij për rishikimin e vendimit penal të formës së prerë për shkak se procesi ishte bërë në mungesë të tij dhe pa dijeni të plotë të tij.

Gjykata pranoi kërkesën për rishikim të vendimit pasi i pandehuri ka qene ne mungese. Çështja do të filloje nga e para dhe do të shqyrtohet nga një tjetër gjyqtar me pranine e te akuzuarit.

Bashkë me shqyrtimin është vendosur edhe pezullimi i ekzekutimit të vendimit të parë dhe rrjedhimisht edhe lirimi i menjëhershëm nga burgu.

Procesi do të nis nga fillimi me Liam Osmanin në gjendje të lirë, i cili do të ketë mundësi të paraqitet në seancat gjyqësore, të mbroj veten dhe të ketë dijeni të plotë për gjyqin.

Nderkohe ne faqen zyrtare eshte njoftuar se Liami mund te rikthehet serish ne shtepi.