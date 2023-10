Turqi/ Sulm me bombë pranë Parlamentit në Ankara, 4 të vdekur, mes tyre 2 policë

Një shpërthim i fortë është dëgjuar mëngjesin e sotëm në Ankara, pranë parlamentit turk, i cili më pas do të fillonte mbledhjet për mandatin e ri parlamentar, sipas korrespondentit të AFP.

Ministria e Brendshme e Turqisë thotë se shpërthimi në kryeqytet është një “sulm terrorist”. Ministri thotë se një kamikaz ka shpërthyer një mjet shpërthyes në kryeqytetin turk, duke vrarë 2 policë, ndërsa kanë vdekur edhe kamikazja dhe një sulmues tjetër.

????#SONDAKİKA | Ankara, Bakanlıklar bölgesinde yaşanan olay ile ilgili konuştuğum kaynaklar:



Bunun bombalı bir saldırı olduğunu, saldırganın olay yerinde etkisiz hale getirildiğini söylediler.



Olay yeri inceleme devam ediyor. Bilgiler kesin teyitli değildir.



İlk görüntüler: pic.twitter.com/N4GQR8EzAl — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 1, 2023

Konkretisht, ministri i Brendshëm, Ali Gerlikaya, në një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale, thotë: “Rreth orës 09:30 ka ndodhur një sulm me bombë nga dy terroristë të cilët kanë ardhur me një automjet para portës hyrjese të Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurisë dhe Ministrisë së Brendshme. Njëri nga terroristët hodhi veten në erë dhe terroristi tjetër u neutralizua. Dy policë kanë humbur jetën gjatë zjarrit. Një tjetër anëtar i yni është plagosur lehtë. I uroj heronjve tanë shërim të shpejtë. Lufta do të vazhdojë pa pushim derisa terroristi i fundit të neutralizohet”, tha ai.

Në vendngjarje kanë shkuar disa automjete policie dhe autoambulanca. Pas panikut, qarkullimi në disa rrugë është ndërprerë dhe dëgjohen zhurmat e autoambulancave që po vërshonin drejt zonës.

Bu olayı hangi oevlatları yaptıysa yakalanıp tüm türkiye önünde idam edin



"Ankara Kızılay'da"/#SONDAKİKA/TBMM/İmam/"İçişleri Bakanlığı'na"/Sıla Doğu/Patlama/Günaydın Günaydın/Atlar/Pendik/Kokain/ pic.twitter.com/yvXYiyS9FV — ☾A☾A•BEY (@Caca_Beyinizzz) October 1, 2023

Sipas CNN TURK, shpërthimi ndodhi në një automjet gri. Mësohet gjithashtu se pas shpërthimit janë dëgjuar të shtëna armësh.