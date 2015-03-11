Turistet e vandalizojnë Koloseun e Romës dhe bëjnë ‘selfie’
Dy turiste nga SHBA-të, më sakt nga Kalifornia, sipas njoftimeve të policisë në kryeqytetin itailian, i kanë gdhendur emrat e tyre në murin e koloseut antik të qytetit. Sikur kjo të mos mjaftonte, siç raporton Reuters, ato më pas e kanë fotografuar vetën për të regjistruar kështu vandalizmin e tyre. Agjencia e lajmeve e Italisë, ANSA, raporton se dy femra të moshës 21 dhe 25 vjeçare, e kanë përdorur një monedhë për të dëmtuar murin e katit të dytë në pjesën perëndimore të amfiteatrit, që daton nga shekulli i parë pas erës së re.