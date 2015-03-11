LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Turistet e vandalizojnë Koloseun e Romës dhe bëjnë ‘selfie’

Lajmifundit / 11 Mars 2015, 09:10
Bota

turiDy turiste nga SHBA-të, më sakt nga Kalifornia, sipas njoftimeve të policisë në kryeqytetin itailian, i kanë gdhendur emrat e tyre në murin e koloseut antik të qytetit. Sikur kjo të mos mjaftonte, siç raporton Reuters, ato më pas e kanë fotografuar vetën për të regjistruar kështu vandalizmin e tyre. Agjencia e lajmeve e Italisë, ANSA, raporton se dy femra të moshës 21 dhe 25 vjeçare, e kanë përdorur një monedhë për të dëmtuar murin e katit të dytë në pjesën perëndimore të amfiteatrit, që daton nga shekulli i parë pas erës së re. rel

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion