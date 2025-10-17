Tubimi në mbështetje të UÇK-së, protestuesi e zbulon: Kam stërvitur Hashim Thaçin!
Në protestën e zhvilluar sot në Sheshin “Skënderbej” në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), një prej protestuesve ka bërë një deklaratë të pazakontë dhe me peshë historike.
Duke folur për mikrofonin e News24, ai tha: “Kam stërvitur Hashim Thaçin. I kam dhënë mësim për luftën me mina. Është një fushë e madhe më vete. Ndihem shumë i lumtur që shoh këta njerëz nga gjitha trevat shqiptare. Më vjen keq që për një luftë të drejtë, për gjysmën e kombit, ata vuajnë në burgje.”
Ai tregoi se ka qenë një nga trajnerët ushtarakë të Hashim Thaçit, një prej figurave kyçe të UÇK-së dhe më vonë President i Kosovës, që aktualisht ndodhet në paraburgim në Hagë.
Protesta e sotme mblodhi qytetarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora, të cilët shprehën mbështetjen e tyre për UÇK-në dhe ish-krerët e saj që po gjykohen në Dhomat e Specializuara në Hagë. Mes flamujve shqiptarë, pankartave dhe thirrjeve për drejtësi, u theksua ndjenja e bashkimit kombëtar dhe domosdoshmëria për të mbrojtur vlerat e luftës çlirimtare.