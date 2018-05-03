LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

A e ka blerë heshtjen e pornostares me paratë e fushatës? Trump zbulon të vërtetën

Lajmifundit / 3 Maj 2018, 18:38
Bota

Presidenti Donald Trump ka mohuar se paratë e përdorura për të blerë një heshtjen e një prej yjeve të pornografisë kanë ardhur nga fondet e fushatës zgjedhore.

Ai pranoi në disa postime në Tëitter, se avokati Michael Cohen kishte paguar Stormy Daniels gjatë fushatës dhe se ai ishte rimbursuar.

Ishte hera e parë që presidenti i është referuar drejtpërdrejtë pagesës, edhe pse ai vazhdon me bindjen se nuk ka patur lidhje me Daniels.

Përdorimi i fondeve të fushatës do të ishte një shkelje e ligjit federal.

Më parë, ndihmësi i tij ligjor Rudy Giuliani kishte thënë se paratë ishin fondet personale të zotit Trump.

Presidenti publikoi tre postime mëngjesin e së enjtes, duke u përqëndruar në rimbursimin dhe një marrëveshje të pa deklaruar me Daniels.

Argumenti i zotit Trump tregon se ishte një marrëveshje tipike e nënshkruar nga të famshmit dhe prandaj nuk ishte një çështje e lidhur me zgjedhjet.

Kjo mund të jetë vendimtare në përcaktimin nëse $ 130,000 që i janë paguar për Daniels ishin të ligjshme.

Para pak kohësh, aktorja tha se kishte një lidhje me Z. Trump në vitin 2006 dhe fjeti me të një herë./Oranews/

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion