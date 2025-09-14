Tronditet Tirana! 9 vjedhje brenda pak javësh – kapet ‘Recidivisti’ famëkeq dhe dy të mitur që terrorizonin qytetarët”
Kryeqyteti u përfshi nga një seri vjedhjesh që tronditën bizneset dhe qytetarët, por policia ka dhënë sot goditjen e fortë ndaj autorëve të dyshuar. Brenda pak javësh, janë regjistruar 9 raste grabitjesh, për të cilat akuzohen tre persona – mes tyre edhe dy adoleshentë.
Operacioni i koduar “Recidivisti” çoi në pranga një 26-vjeçar, i njohur për precedentët e tij penalë, i cili akuzohet për 5 vjedhje të njëpasnjëshme. Ai kishte si objektiv portofola, celularë dhe shuma parash në subjekte të ndryshme të kryeqytetit.
Por surpriza më e madhe erdhi nga operacioni i dytë, i quajtur “Duo”. Në kuadër të tij, policia arrestoi dy të mitur vetëm 14 dhe 15 vjeç, të cilët akuzohen se bashkëpunonin për të kryer grabitje të guximshme. Ata dyshohet se kanë vjedhur një motoçikletë në zonën e Astirit, dy dyqane me sende me vlerë dhe para, si dhe objekte brenda një automjeti.
Hetuesit po punojnë për të zbardhur edhe raste të tjera që mund të kenë lidhje me këtë treshe, ndërsa materialet tashmë i janë kaluar prokurorisë.