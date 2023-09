“Tronditet” Eurozona, normat e interesit rritën në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave

Normat e interesit të Eurozonës janë rritur në një rekord të lartë nga Banka Qendrore Evropiane (BQE).

Banka rriti normën e saj bazë për të dhjetën herë radhazi, në 4% nga 3.75%, pasi paralajmëroi se inflacioni “pritet të mbetet shumë i lartë për një kohë të gjatë”. Rritja e fundit erdhi pasi parashikimet parashikuan se inflacioni do të ishte mesatarisht 5.6% në vitin 2023.

Ashtu si në pjesë të tjera të botës, eurozona është goditur nga rritja e çmimeve të ushqimeve dhe energjisë që kanë shtrydhur buxhetet e familjeve.

Teoria pas rritjes së normave është se duke e bërë më të shtrenjtë për njerëzit marrjen e parave hua, ata do të kenë më pak para të tepërta për të shpenzuar, që do të thotë se familjet do të blejnë më pak gjëra dhe më pas rritja e çmimeve do të lehtësohet.

Normat e interesit në MB janë aktualisht më të larta se në eurozonë në 5.25%, por inflacioni në Mbretërinë e Bashkuar është gjithashtu më i lartë në 6.8%, dhe Banka e Anglisë pritet të rrisë sërish normat javën e ardhshme.