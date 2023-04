Tronditëse/ Babai ‘shkrep’ armën dhe tenton të vrasë vajzën e tij

Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditën e sotme Kosovën, ku një baba 59- vjeçar ka tentuar të vrasë vajzën e tij.

Mësohet se ngjarja ka ndodhur në Randobravë të Prizrenit, ku burri ka dëlluar për disa herë në drejtim të vajzës së tij, e cila fatmirësisht nuk ka marr lëndime.

Sipas policies thuhet se në moment ka ndërhyrë djali i 59-vjeçarit, i icli me forcë ka arritur t’i marrë armën të atit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjithçka ka ndodhur pas një konflikti të çastit në familje, teksa 59-vjeçari është vetë dorëzuar në polici.

Njoftimi i policisë:

I dyshuari N.H. 59-vjeç, pas një konflikti verbal me familjarët e tij, ka nxjerr armën e zjarrit- pistoletën dhe ka shtënë tri here në drejtim të vajzës së tij (A.H. 31-vjeçe). Djali i të dyshuarit ka arrit që me forcë të ia merr armën nga dora babait të tij dhe i dyshuari është larguar nga shtëpia.

I dyshuari fillimisht nëpërmes telefonit ka raportuar policin se e ka gjuajtur në drejtim të vajzës së tij dhe se nuk e din a e ka vrarë apo jo dhe në ndërkohe është vetë dorëzuar në Stacionin Policor Prizren.

Patrullat policore bashkë me emergjencën janë nis menjëherë në drejtim të vendit të ngjarjes.

Por në ndërkohë në Stacioni Policor Prizren veri kanë arritur dy viktimat (motër e vëlla) të cilët e kanë dorëzuar armë gjithashtu. Asnjë person nuk ishte vrarë apo lënduar.

Nga Policia është bërë këqyrja e vendi të ngjarjes, mbledhje e provave dhe dëshmive dhe intervistimi i të dyshuarit dhe viktimave.

Me urdhër të prokurorit të shtetit të dyshuarit i shqiptohet masa e ndalimit për 48 orë.