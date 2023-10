Tritan Kalo “merr" në Kanada traditat shqiptare/ Përgatit lëng thane dhe reçel për dimër

Mjeku i mirënjohur shqiptar, Tritan Kalo, i cili prej muajsh është larguar nga Shqipëria, ka marrë me vete në Kanada traditat tona.

Kalo tregon në rrjetet sociale se një prej pasioneve të tij është gatimi dhe në fundjava përgatit produktet e rezervuara për dimrin.

Ai tregon se ndër gjërat që ka përgatitur është lëngu i thanava kanadeze, prej të cilin shprehet se është shumë i dobishëm për infeksionet e rrugëve urinare dhe për tretjen.

Mjeku zbulon se me tulin e thanave përgatiti një reçel, ku ka shtuar edhe mollë, kumbulla e rrush pa farë.

“Fundjava e fundit e tetorit të këtij viti… E kalofshi sa më të qetë dhe streslargues miq, të afërm, mirëdashës dhe bashkëkombës... Fundjavat më krijojnë edhe mua hapësirë të mjaftueshme për t'u ushtruar në “hobet” e mia, një prej të cilave mbetet gatimi/kulinaria… Një miksimi gjirokastrit dhe elbasanlli si unë prej dy familjeve të fisme Kalo e Molloholli, nuk i falet mospërgatitja e zahireve të dimrit…

Kapitalizmi si shoqëri konsumi i gjërave kryesisht të parapërgatitura ka punën e tij, por edhe nikoqirllëku i përgatesave në shtëpi vijon në udhën e tij po ashtu… "Cranberries”, thana kanadeze pa bërthamë kultivohet shumë në Kolumbinë Britanike, ndaj me to përgatita shurupin e dobishëm për infeksionet e rrugëve urinare dhe tubin tretës, dhe me tulin e tyre një prevede ku shtova mollë, kumbulla e rrush pa farë… Ju siguroj se del diçka mjaft e pëlqyeshme për bukën në mëngjes si dhe për të shijuar petullat e krepat… Latini shprehet bindshëm se “Mens sana in corporis sano” (“Mendje e shëndoshë në trup të shëndetshëm”)…

Leximi, muzika, ecjet në natyrën e bukur të këtyre anëve, kafeja buzë oqeanit, bisedat me time shoqe dhe tre yjet e mi, ndjekja në distancë e problemeve shëndetësore të atyre që vijojnë të kenë besim te “Nënë Tereza” e QSU “Nënë Tereza”, konsultat me kolegët e këtushëm, mendimet e lira për jetën dhe politikën në Dheun Amë na mbajnë të tonizuar trupin dhe mendjen, por njëkohësisht ushqimi na siguron “freskinë e moshës së trupit”… Andaj si duket jo më kot prindërit e mi si dy dijedhënës të përkorë, më vunë në lindje emrin Tritan = Tri-të-tëra: Mjek-Lëçitës e dijedhënës-Shef kuzhine… Together forever!!!”, shkruan Tritan Kalo.