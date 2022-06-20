“Trekëndëshi i vdekjes” në Budva, si u ekzekutuan “boss-at” me radhë në të njëjtin vend
Miliç Sakoviç, njëri prej krerëve të klanit malazes “Skaljari”, u ekzekutua me plumb pas koke pak para mesnatës së 17 qershorit në Budva.
Vijesti shkruan se policia ka dështuar në kapjen e vrasësve, duke pretenduar se po bën gjithçka për të hedhur dritë mbi vrasjen.
Likuidimi i anëtarit të lartë të klanit “Skaljar” është një nga seritë mafioze të ndodhura në Budva.
Vendi ku u ekzekutua 35-vjeçari “kujton” shumë vrasje mafioze dhe quhet “trekëndëshi fatal i Budvës.”
Sakoviq u vra më 17 qershor rreth orës 23.30 në restorantin Budva “Korkovado”. Vrasësi iu afrua teksa ishte duke darkuar me miqtë dhe qëlloi të paktën 8 herë në drejtim të tij.
Tri plumba e kanë goditur Shakoviqin në kokë dhe kur ka rënë në trotuar, vrasësi ka qëlluar edhe dy herë në drejtim të tij nga një distancë prej gjysmë metri.
I veshur me xhinse, një këmishë të bardhë me mëngë të gjata, atlete të zeza me lidhëse të bardha dhe një kapuç të bardhë në kokë, autori iku në hotelin “Mogren”, dhe më pas në fshatin Gospoština.
Policia nuk ka mundur të vihet në gjurmët e tij, por pretendon se po bën gjithçka për të zbardhur vrasjen. Deklaratat u janë marrë dhjetëra qytetarëve.
Inspektorët shqyrtuan pamjet e vëzhgimit duke u përpjekur të zbardhnin lëvizjet e vrasësit, por edhe për të zbuluar nëse ai kishte bashkëpunëtorë dhe kush mund ta ndihmonte atë pas krimit.
Policia është e bindur se vrasja e Sakoviqit është vazhdimësi e luftës së klaneve kriminale malazeze, e cila ka vite të tëra që vazhdon.
Trekëndëshi fatal i Budvës
Trekëndëshi fatal i Budvës, pra hapësira mes hoteleve “Mogren” dhe “Avala” dhe parkingut në sheshin e Diellit, ishte fatal për shumë djem “të egër”.
Viktima e parë u shënua më 1 shtator 1991, kur u vra Vlastimir Zecevic , i njohur si Micko Talijan nga Kotorri .
Ai u prit në rrafshnaltën përballë degës së atëhershme JAT, pranë hoteleve Avala dhe Mogren, nga dy sulmues natën vonë, të cilët i kërkuan shokut të Zeçeviçit, Toni Pecoviçit të largohej. Ka pasur një përleshje në të cilën sulmuesit kanë përdorur edhe një shufër metalike dhe më pas e kanë qëlluar me armë.
I plagosuri rëndë Zeçeviq arriti të shkonte në makinën e tij dhe të shkonte në spital vetë, ku ndërroi jetë nga pkagët e marra.
Beogradasit Petar dhe Jugosllav Pajiq u arrestuan atëherë nën dyshimin për vrasjen e Zeçeviç. Më vonë ata tërhoqën rrëfimet e tyre në polici para gjykatësit hetues dhe më pas u shpallën të pafajshëm. Vrasësit nuk u gjetën kurrë.
Tre vjet më vonë, më 4 gusht 1994, vetëm 50 metra nga vendi ku u vra Zeçeviqi, në parkingun përballë hyrjes së hotelit Avala, në një shpërthim shkatërrues të një Volkswagen Karado, u vra 27-vjeçari Boro Nedovic nga Berane.
Ndonëse autori nuk u zbulua kurrë, dyshohej se ishte hakmarrje për vdekjen e Stanko Petrusic, kur Nedovic e kishte vrarë në kazinonë e hotelit “Jugosllavia” një vit më parë.
Trekëndëshi i përgjakur mori viktimën e tretë më 27 shkurt 1997, Radoslav Rako Stanišić, 48 vjeç, i njohur si Raka Dillinger, u vra nga një armë automatike pranë “Mogren” .
Ai u godit nga katër plumba. Gjatë hetimeve u gjetën pushkë dhe gëzhoja, ndërsa vrasësi ka mbetur i pazbuluar edhe sot e kësaj dite. Dillinger konsiderohej mik i ngushtë i Zheljko Raznatoviq Arkanit , liderit të Gardës Vullnetare Serbe, i cili më vonë u vra në sallën e Beogradit “Intercontinental”.
Ai ishte i lidhur me Vanja Bokanin , e cilësuar si një lidhje e rëndësishme në kontrabandën e duhanit, i cili u vra në vitin 2000 para vilës së tij në Greqi.
Gjysmë viti pas atij krimi, shoku i Dillinger-it, Gjorgje Minja Bećir 47 vjeç nga Cetinja, u vra jo shumë larg atij vendi . Natën mes 4 dhe 5 gushtit 1997, një snajper goditi për vdekje Beqirin, i cili ndodhej në makinën e tij “Mazda”.
Në ditën e fundit të majit të vitit 2002, në qendër të Budvës, u vra Blagota Baja Sekulić – një orë pas mesnate, 37-vjeçari u qëllua në “grand cheroke” e tij. Ekzekutori që qëlloi me 20 plumba vdekjeprurës ndaj tij nuk u gjet kurrë.
Dy vjet më vonë, më 23 gusht, një snajper, i fshehur në muret e Qytetit të Vjetër, goditi në kokë me disa të shtëna Tomislav Vujisic , pronarin e atëhershëm të klubit të natës së qytetit të vjetër “Pyetja”. Vrasësi u zhduk pa lënë gjurmë dhe policia nuk e zbardhi kurrë vrasjen.
Krimet në trekëndëshin fatal në Budva vazhduan në fund të verës 2007, në një konflikt të armatosur në zemër të qytetit të vjetër, përballë qindra turistëve.
Vladimir Rakočević , i cili jetonte në Republikën Çeke u vra, dhe Adalbert Šut , një ukrainas, u plagos në lokalin Jadranska straža.
Për atë ekzekutim u dënuan Dragan Giga Zindoviq dhe Radojica Zekoviq nga Nikshiqi , ndërsa Aleksandar Zeçeviq dhe Rajko Knezheviq nga Berane.
Në fillim të gushtit 2008, Goran Pejoviq nga Nikshiqi u vra teksa ishte ulur me shokët e tij në tarracën “Palme” në qendër të Budvës dhe u plagos shoku i tij Vojkan Inić .
Pejoviqi është viktima e gjashtë në trekëndëshin e përgjakur në Budva, i vrarë gabimisht. Anëtari i arrestuar i klanit Zemun, Sretko Kalinic , u tha hetuesve në spitalin e Zagrebit se udhëheqësi i klanit Zemun, Luka Bojoviç , e kishte punësuar atë për të vrarë Ivan Delic nga Budva . Atë ditë, Delic ishte ulur në tavolinën ngjitur në të njëjtën kafene, i veshur me një bluzë të së njëjtës ngjyrë si Pejovic i vrarë.
Millosh Vidaković nga Panceva u vra në ditët e para të korrikut 2013 nën muret e qytetit të vjetër të Budvës. Vrasësi i është afruar dhe e ka qëlluar me 5-6 plumba në shpinë dhe më pas ka ikur. Policia më vonë pretendoi se Millosh Delibašić ishte përgjegjës për ekzekutimin.
Edhe për Goran Gjuriçkoviqin nga Budva ka qenë fatal degradimi i Qytetit të Vjetër – më 27 tetor 2015 nga ai vend u qëllua teksa po ecte para restorantit të tij “Old Fisherman’s Pub”. Në vendin ku ndodhi ekzekutimi janë gjetur tre gëzhoja.
Vrasësi i Gjuriçkoviqit dyshohet se ishte fshehur në një gropë të vjetër, në të cilën ishte i sugurt se nuk do të shihej, por edhe nga ku i ishte dhënë një pamje e shkëlqyer e lokalit dhe Gjuriçkoviqit.
Gjuriçkoviç është ndër viktimat e para të luftës që ka nisur prej vitesh mes klaneve Kavaç dhe Škaljar, pra organizatës mafioze që ishte unike deri në vitin 2014.
Përveç trekëndëshit të përgjakshëm të Budvës, vende të tjera, plazhe dhe vendbanime të asaj bashkie bregdetare ishin skenë e përplasjeve mafioze dhe likuidimeve ekzekutimeve brutale, të cilat kryesisht mbetën të pazbuluara.
Hetuesit në listën e vrasjeve të pazbardhura vetëm në Budva kanë më shumë se njëzet raste.
Një njësi speciale e policisë në rrugët e qyteteve bregdetare
Ministri i Punëve të Brendshme, Filip Axhiq, dje ka bërë të ditur se Administrata e Policisë në bashkëpunim me prokurorinë kompetente po punojnë intensivisht për zbulimin e autorit të vrasjes së rëndë që ndodhi në Budva të premten mbrëma.
“Janë sekuestruar disa gjurmë dhe objekte, janë shqyrtuar pamjet e video survejimit, janë marrë në pyetje një numër i madh njerëzish dhe mund të thuhet se hetimet po shkojnë në drejtimin e duhur”, tha Adzic.
Ai tha se në prag të sezonit turistik do të vendosen forca shtesë policore në bregdet, ndërsa në mbrëmje në rrugë do të ketë një Njësi të Posaçme të Policisë, shkruan Vijesti.
“Përveç kësaj, do të ketë edhe ndryshime të caktuara në personel. Ne duam të bëjmë të qartë se shteti është më i fortë se çdo klan dhe kriminel. Situata e sigurisë në vend është e qëndrueshme, Mali i Zi mund të trajtohet si një destinacion i sigurt,” tha Adzic.
Kush ishte “legjenda mafioze” që u vra të shtunën në Budva
Një nga anëtarët e lartë të “Klanit Skaljari”, Miliç Minja Shakoviç është vrarë të premten mbrëma, pak para mesnatës, në Budva. Ai u likuidua në një kafene në këtë qytet përballë mureve të qytetit të vjetër, shkruajnë mediat malazeze.
Sakoviç është qëlluar nga një person i cili ishte ulur në tavolinën pranë tij dhe i cili nuk ishte i maskuar. Me sa duket, ai sapo është ngritur ka qëlluar disa plumba në drejtim të tij.
Policia e Beogradit ishte në kërkim të Miliq Shakoviçit me dyshimin se ai ka marrë pjesë në ekzekutimin e liderit të tifozëve të Partizanit, Aleksandar Stankoviç, i njohur ndryshe si Sale Mutavi, i cili u vra më 13 tetor 2016 në Beograd.
I vrari Miliç Minja Shakoviq u arrestua më 7 shkurt 2019 në Podgoricë me dyshimin se ka tentuar të vrasë dy anëtarë të klanit kriminal të Kavaçit më 27 mars 2016 në Kotorr.
Në dokumentet e policisë, Miliç Minja Shakoviç konsiderohej si një anëtar i lartë i “Klanit Skaljari”, por edhe drejtues i degës së Podgoricës, i cili disa herë në disa të fundit ka qenë shënjestër e vrasësve nga “klani Kavaç”
Më 8 shtator 2017, Shakoviç i mbijetoi një atentati pasi vrasësit e qëlluan në gjoks me automatik me pesë plumba në një kafene në qendër të Podgoricës, ndërsa ai priste që t’i lahej automjeti në servis.
Atëherë u vra Ivan Nedoviç nga Podgorica, djali i pronarit të servisit, i cili ishte në tavolinë me Shakoviçin. Shakoviç mbijetoi atë ditë, me shumë gjasa falë vëllait të tij Marko, i cili u hodh mbi të dhe e rrëzoi në dysheme.
Në mesin e dhjetorit 2017, dy muaj pasi i kishte mbijetuar plagëve të marra, Shakoviç raportoi në polici se po ndiqte një burrë në rrugë, i cili dyshohet se erdhi në shtëpinë e tij me biçikletë për ta vrarë.
Sipas burimeve të brendshme, për shkak të luftës së gjatë mes klanit “Skaljari” dhe “Kavac”, Shakoviç ishte shumë i kujdesshëm. Ai dilte rrallë nga shtëpia, duke përdorur vetëm një makinë të blinduar dhe i shoqëruar nga sigurimi. /Abcnews.al/