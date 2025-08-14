Tre vatra zjarri në qarkun e Beratit, situatë kritike në Zonën e Mbrojtur Balloll
Në qarkun e Beratit, vijon të jetë aktive vatra e zjarrit në Zonën e Mbrojtur Balloll në Poliçan, e cila po përhapet në disa drejtime – drejt fshatit Plashnik i Madh, lagjes Selenicë të fshatit Çorogjaf dhe sipërfaqeve pyjore të zonës.
Zjarri po zhvillohet brenda pyllit, në terren të vështirë, ndërsa pritet ndërhyrja nga ajri. Aktualisht në terren janë angazhuar forca të ushtrisë, një mjet zjarrfikës, gjashtë zjarrfikës të ushtrisë, pesë punonjës të ADZM Berat dhe dy grupe nga Poliçani.
Një tjetër vatër aktive ndodhet në fshatin Velçan, njësia administrative Berat, ku ndërhyrja vështirësohet nga terreni malor. Në këtë zonë po punohet me dy mjete zjarrfikëse dhe 12 efektivë, ndërsa gjendja konsiderohet e qetë por nën monitorim.
Vatra e tretë është raportuar në fshatin Orizaj, njësia administrative Qendër Skrapar. Edhe këtu terreni është i vështirë, por situata është e qetë. Në terren janë nisur tetë efektivë dhe dy mjete zjarrfikëse për të garantuar izolimin e flakëve.