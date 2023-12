SPAK kërkon arrestimin e Berishës, Malltezi: Si Sigurimi i Shtetit, hetuan tre vite 3 breza...

Dhëndri i Sali Berishës, Jamarbër Malltezi, ka reaguar pas kërkesës së Prokurorisë së Posaçme drejtuar Kuvendit për heqjen e imunitetit të deputetit ndaj ish-kryeministrit, që i hap rrugë arrestimit të tij.

Në një postim në rrjetet sociale, Jamarbër Malltezi, i cili ndodhet në arrest shtëpie për çështjen “Partizani”, deklaroi se për 3 vite po hetohen tre breza, Sali Berisha, fëmijët deri dhe deri tek mbesat e ish-kryeministrit.

“Berisha nuk ka asnjë VKM apo Ligj me emer personal por prapë dyshohet se favorizoi dhëndrin, ndërsa Edi Rama ka me dhjetëra Ligje dhe VKM me emra të përveçëm, por SPAK bën idiotin e dobishëm që nuk sheh, nuk degjon e nuk kupton”, shkruan ai.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Malltezi theksoi se pas 3 vitesh hetimi dhe sipas tij, ende pa akuzë, vendoset “Burg” për opoziten!

“Bllokim pasaporte dhe detyrim paraqitje për shefin e opozitës dhe burg për prof. Malltezin se guxoi dhe zhvilloi pronën e të parëve të vet. Jo vetëm burg, por edhe sekuestro për pronat e pronarit ‘Armik te pushtetit popullor’ duke sekuestruar edhe toka e prona të blera qysh para 20 vitesh”, shkruan dhëndri i Sali Berishës.

Ai thekson se masat ndaj ish-kryeministrit u vendosën nga një gjyqtar në konflikt interesi dhe se për mbrojtjen e tij u vendos avokat që e kishte shprehur pubikisht urrejtjen ndaj Berishës.

“Gjejnë Gjyqtar në konflikt interesi i shkarkuar nga Berisha në 1996 që t’i noterizojë paligjshmërinë. Nuk lejon që avokatet të kenë as 1 ditë kohe të njihen me 15,000 faqe që prokurorët kanë mbledhur në 3 vite, por i le vec 4 ore kohe! Cakton avokat ke duan prokuroret politik e jo ke zgjedh qytetari. Biles edhe kur avokati ka urrejtje ndaj klientit dhe e ka bere publike urrejtjen. Kesaj i mjafton 1 ore për të shqyrtuar dosjen”, shkruan Malltezi.

Deklarata e Jamarbër Malltezit në Facebook:

Si vepronte Sigurimi i Shtetit? Si Prokuroret politike sot me urdhrin “SSSKAPE!”

1. Brenda dites (01.12.2020) rregjistrojne kallzimin e tualetit te madh dhe po BRENDA DITES (01.12.2020) nisin Procedimin Penal

2. Procedimin penal e nisin pa emra ndonese kallzimin e kane me emra

3. Procedimi pa emra ben qe mos kene afate ligjore 3 mujore (“Pse ligjet tona do na ndalojne ne te luftojme armiqte e pushtetit popullor”)

4. Hetojne 3 vjet dhe 3 breza: Berishen, femijet deri dhe mbesat e Berishes

5. Hetojne mbesat e Berishes qysh para se te kishin lindur (shkresa nga Intituti sigurimeve shoqerore per periudhen 1994-2012)

6. Pas 3 vjet hetime del se Taulant Balla kreu kallzim te rreme (veper penale) pasi toka ishte e pronareve dhe as e shtetit e as e shpronesuar nga Italia POR “Xix se djeg te prekesh Taulant Ballen. (U kap ne pergjime me krimin e organizuar dhe u prishen provat jo me te perballet me ligjin per nje kallzim te rreme apo jo?”)

7. Pas 3 vitesh hetime, nuk ka ende akuze, por rregjistrohen emrat per hetime!

8. Ne 3 vjet hetime del shperdorim detyre me dem mbi 300,000 euro I Edi Rames, por aha, vendimet gjyqsore te formes se prere as nuk behen pjese e dosjes. Xix se ka shkel ligjin Edi Rama.

9. Berisha dyshohet se ka favorizuar dhendrin pasi ai perfitoi pjesen e vet prej 410 m2 toke te familjes nga qindra mijra pronare qe moren tokat e tyre ne total prej mbi 1,500,000,000 m2.

10. Berisha nuk ka asnje VKM apo Ligj me emer personal por prape dyshohet se favorizoi dhendrin, ndersa Edi Rama ka me dhjetera Ligje dhe VKM me emra te pervecem (4 veç për Bolinon) por SPAK ben idiotin e dobishem qe nuk sheh, nuk degjon e nuk kupton!

11. Pas 3 vjet hetimi dhe ende pa akuze vendoset “Burg” per opoziten! Bllokim pasaporte dhe detyrim paraqitje per shefin e opozites dhe burg per prof. Malltezin se guxoi dhe zhvilloi pronen e te pareve te vet.

12. Jo vetem burg, por edhe sekuestro per pronat e pronarit “Armik te pushtetit popullor” duke sekuestruar edhe toka e prona te blera qysh para 20 vitesh.

13. Gjejnë Gjyqtar ne konflikt interesi i shkarkuar nga Berisha ne 1996 qe t’i noterizoje paligjshmerine.

14. Nuk lejon qe avokatet te kene as 1 dite kohe te njihen me 15,000 faqe qe prokuroret kane mbledh ne 3 vite, por i le vec 4 ore kohe!

15. Cakton avokat ke duan prokuroret politik e jo ke zgjedh qytetari. Biles edhe kur avokati ka urrejtje ndaj klientit dhe e ka bere publike urrejtjen. Kesaj i mjafton 1 ore për të shqyrtuar dosjen ????

16. Prokurorët politikë fshehin dokumente nga fashikujt psh fshehin (a) shkresat nga Angjeli e Klosi të 2005 për nisjen e privatizimit ndonëse kish pronarë, (b) disa kontrata ligjore përfshi ato te blerjeve të tokës nga Prof. Malltezi që prokurorët i kanë sekuestruar prej një viti, (c) vendime gjyqsore të formës së prerë përfshi atë që gjen Edi Ramën në shpërdorim detyre me dëm, etj. (Natyrisht qe ne 15,000 faqe ka edhe qindra faqe thagmash pa asnjë lidhje me cështjen si psh vendime gjykate Albana Vokshi kunder Saimir Tahirit per shpifje ????) Fshehja e dokumenteve është vepër penale e dënueshme por prokurorët politikë e dinë veten mbi ligjin.