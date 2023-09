Tre shenjat e Horoskopit që do të shohin marrëdhëniet e tyre të dashurisë të përmirësohen

Të paktë janë ata që përfitojnë nga Hëna e Plotë tek Dashi, e cila do të zhvillohet në datën 29 të muajit dhe do të zgjasë deri më 1 tetor. Në përgjithësi sjell tensione, konfuzione, keqkuptime dhe një sërë ngjarjesh që shkaktojnë përçarje dhe rishikime.

Përtej kësaj ane të saj, megjithatë, Hëna e Plotë ka edhe një anë më të favorshme, që ka të bëjë me atë erotike. Do të ndikojë në disa shenja dhe pak do të shohin që jeta e tyre personale të ndryshojë për mirë dhe të përmirësohet ndjeshëm. Cilat shenja të horoskopit do të kenë zhvillime të këndshme në aferat e tyre të dashurisë, me ardhjen e Hënës së Plotë:

Virgjëresha

Jeni në një fazë të mirë të jetës tuaj, e cila karakterizohet nga një ajër rinovimi. Kjo rinovim nuk do të humbasë me Hënën e Plotë, por përkundrazi do të forcohet dhe do të ndikojë kryesisht në romancën tuaj. Ose një person i ri vjen në jetën tuaj dhe ju ofron sërish emocion dhe interes, ose rinovoni marrëdhënien tuaj me partnerin. E sigurt është se ju presin zhvillime personale pozitive, madje ka mundësi që të gjeni zgjidhje mes jush, për çështje që ju shqetësojnë prej kohësh.

Shigjetari

Mund të ndiheni të lodhur dhe pa energji për t’u marrë me ndonjë çështje. Megjithatë kjo do të ndryshojë për periudhën e ardhshme, sepse me Hënën e Plotë te Dashi dalin në sipërfaqe emocione të forta që kanë të bëjnë me marrëdhëniet dhe partnerët. Është koha e duhur për të bërë një bisedë për atë që ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen te partneri juaj dhe për të filluar një cikël të ri në udhëtimin tuaj së bashku, me më shumë emocion dhe intensitet. Gjithashtu, mund t’i jepni fund një personi që nuk ju mbulon dhe ju ha energjinë. Lini hapësirë ??të hapur për njohje dhe përvoja të reja.

Bricjapi

Vendimet dhe qëllimet që vendosni gjatë kësaj kohe janë veçanërisht të rëndësishme për zhvillimin e rrugës suaj. Gëzimi, ndjenjat e këndshme dhe dashuria ju rrethojnë, por e keni të vështirë ta dalloni atë. Gjithçka që duhet të bëni është të shijoni momentet me të dashurit tuaj dhe të mos e lini veten të pendoheni apo të humbisni situatat e kaluara. Është një kohë e mirë për të parë përpara dhe për të mbajtur pranë jush ata që kanë qenë me ju në të kaluarën.