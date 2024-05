Tre pjesëtarë të familjes nga Kosova rrezikonin mbytjen në Shëngjin, arbitri shqiptar i shpëton

Një arbitër i Kategorisë së Parë ka bërë heroin ditën e djeshme duke parandaluar nga mbytja në det një familje me 3 anëtarë në plazhin e Shëngjinit.

Familja nga Kosova ka hasur vështirësi në det dhe aty është gjendur arbitri Bekris Dragusha i cili në verë punon vrojtues plazhi pranë vendlindjes së tij në Shkodër.

"Nje akt heroik kane kryer sot Vrojtuesit e Plazhit ne Shengjin. @lucjano_marku dhe @bekris_dragusha me shume guxim kane shmangur nje tragjedi te vertete. Tre pjestare te nje familje nga Ferizaj i Kosoves, babai dhe dy vajzat e tij adoleshente kane rrezikuar jeten.

Ne momentin kur 3 te rrezikuarit po luftonin me rrymat e krijuara nga dallget e medha, me shume profesionalizem Luçjano dhe Bekrisi kane nderhyre dhe i kane transportuar te rrezikuarit me ne thellesi deri ne kufirin e lejuar per notim. Djemte tregojne se kane zgjidhur tapat kufizuese dhe kane ndihmuar te rrezikuarit te mbahen ne to. Me udhezimet e Vrojtuesve, stafi i sigurise se Princ Adriatik Resort te ndihmuar edhe nga pushuesit jane lidhur dore me dore per ti kaluar atyre litarin e rulit statik te Vrojtuesit. Fale Zotit te 3 te rrezikuarit jane nxjerre ne breg dhe gezojne shendet te plote. VROJTUESIT E PLAZHIT SHPETOJNE JETE!

FREKUENTONI PLAZHET ME VROJTUES!"-shkruhet në rrjete sociale.

Dragusha ka ndërhyrë menjëherë së bashku me shokun tjetër Luçjano Marku duke shpëtuar babin me 3 vajzat. Lajmi u bë i ditur nga Federata Shqiptare e Vrojtuesve të Plazhit në ‘’Facebook’’ duke dhënë dhe lajmin e mirë për shpëtimin e 3 jetëve.