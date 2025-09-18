Tre fëmijë përfundojnë në spital në Korcë, konsumuan karamelet që gjetën në rrugë
18 Shtator 2025
Tre femije te mitur perfunduan ne spital ne Korce.
Policia me nje njoftim shpjegoi rrethanat e ngjarjes,
Korçë/Informacion paraprak
Rreth orës 18:15, në Pediatrinë e Spitalit të Korçës janë dërguar nga familjarët për të marrë ndihmë mjekësore 3 fëmijë, të moshave 3, 7 dhe 10 vjeç.
Sipas deklarimeve të familjarëve, dyshohet se fëmijët kanë konsumuar disa karamele, të cilat i kanë gjetur në rrugë, pranë një koshi mbeturinash.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.