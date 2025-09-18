LEXO PA REKLAMA!

Tre fëmijë përfundojnë në spital në Korcë, konsumuan karamelet që gjetën në rrugë

Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 19:00
Aktualitet

Tre fëmijë përfundojnë në spital në Korcë,

Tre femije te mitur perfunduan ne spital ne Korce.

Policia me nje njoftim shpjegoi rrethanat e ngjarjes, 

Korçë/Informacion paraprak

Rreth orës 18:15, në Pediatrinë e Spitalit të Korçës janë dërguar nga familjarët për të marrë ndihmë mjekësore 3 fëmijë, të moshave 3, 7 dhe 10 vjeç.

Sipas deklarimeve të familjarëve, dyshohet se fëmijët kanë konsumuar disa karamele, të cilat i kanë gjetur në rrugë, pranë një koshi mbeturinash.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

