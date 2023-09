Tre çiftet e Horoskopit që kanë më shumë dashuri për pjesën tjetër të vitit 2023

Disa do të thonë se gjithçka është çështje kimie. Disa të tjerë, megjithatë, do të thonë se gjithçka është çështje astrologjie dhe ne mund të pajtohemi pak më shumë me këtë të fundit. Pozicionet e planetëve, energjia e tyre, si dhe aspektet e formuara në qiell, mund të ndikojnë tek ne shumë më tepër nga sa prisnim. Dhe ne mund të jemi në muajt e fundit të vitit 2023, por kemi ende mjaft kohë për të gjetur atë që dëshirojmë përfundimisht për këtë fazë të veçantë të jetës sonë.

Që të mos kërkoni kot, ne kemi gjetur për ju 3 palët e shenjave të horoskopit që do të kenë lidhjen më të mirë dhe favorin më të mirë për periudhën e ardhshme. Shpresojmë që t’i përkisni njërit prej tyre ose të paktën ta kërkoni:

Dashi me Shigjetarin

Ata janë të dy shenja zjarri dhe ata mund të kalojnë jashtëzakonisht mirë. Dhe kjo sepse planeti Mars, për pjesën tjetër të vitit 2023, u jep më shumë një luftim shenjave dhe jo aq shumë tensione dhe zemërim. Ka mundësi që të gjithë energjinë dhe humorin që keni, dëshironi ta kanalizoni në zgjidhjen e situatave dhe problemeve dhe jo në krijimin e të rejave. Bëhet fjalë për dy personalitete që shumë lehtë mund të plotësojnë njëri-tjetrin dhe të krijojnë një çift shumë dinamik. Vetëbesimi i Dashit, dhe aventura e Shigjetarit, krijojnë një klimë ideale për eksperienca të paharrueshme, por edhe për të kaluar një kohë të mirë. Marsi është në anën tuaj, kështu që pse të mos e provoni?

Binjakët me Luanin

Është fakt që Binjakët dhe Luani kanë një lidhje shumë spontane, natyrale dhe të fortë. Është sikur njihen prej vitesh. Në një farë mënyre ata mund t’i zgjidhnin shumë lehtë mosmarrëveshjet e tyre, përderisa ata janë të fokusuar në zgjidhjen e problemit dhe jo në vetë problemin. Nga njëra anë, një Luan që ka nevojë për vëmendje të vazhdueshme dhe nga ana tjetër një Binjak shumë komunikues dhe energjik, që pëlqen të flirtojë, mund të jenë perfekt për njëri-tjetrin. Rehatia, por edhe lidhja emocionale që mund të krijohet mes një Luani dhe Binjakëve mund të jenë vërtet argëtuese, të fuqishme dhe të zgjasin me vite.

Bricjapi me Virgjëreshën

Këto dy shenja praktike kanë shumë gjëra të përbashkëta që mund t’i bashkojnë. Në fakt, ata mund t’i afrojnë shumë. Ata mund t’i përkushtohen njëri-tjetrit dhe të kenë komoditetin për t’u marrë me aspekte të tjera të jetës së tyre, pa pasur nevojë të “bien me kokë” në marrëdhënien e tyre. Bricjapi dhe Virgjëresha janë dy shenja që në përgjithësi duan hapësirën dhe kohën e tyre dhe mes tyre mund të ketë bashkëpunim dhe mirëkuptim ideal. Dinamika midis Virgjëreshës dhe Bricjapit është me të vërtetë një nga idealet e tabelës astrologjike.