Transportonte lëndë drusore në mënyrë të kundërligjshme, arrestohet 37-vjeçari në Korçë
Një 37-vjeçar është proceduar penalisht nga Policia e Korçës, pasi u kap në flagrancë duke transportuar 8 metër kub lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundërligjshme.
Blutë kanë sekuestruar sasinë e druve në cilësinë e provës materiale.
Njoftim i Policisë:
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin A. Ç., 37 vjeç, banues në fshatin Stropskë, pasi u kap duke transportuar 8 m³ lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundraligjshme. Lënda drusore u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.