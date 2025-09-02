LEXO PA REKLAMA!

Transportonte lëndë drusore në mënyrë të kundërligjshme, arrestohet 37-vjeçari në Korçë

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 15:44
Aktualitet

Transportonte lëndë drusore në mënyrë të

Një 37-vjeçar është proceduar penalisht nga Policia e Korçës, pasi u kap në flagrancë duke transportuar 8 metër kub lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundërligjshme.

Blutë kanë sekuestruar sasinë e druve  në cilësinë e provës materiale.

Njoftim i Policisë:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin A. Ç., 37 vjeç, banues në fshatin Stropskë, pasi u kap duke transportuar 8 m³ lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundraligjshme. Lënda drusore u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.

 

