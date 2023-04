Transportonte 3 pakistanezë me automjet, kapet 21-vjeçari në pikën kufitare të Hanit të Hotit

Një 21-vjeçar është arrestuar te Hani i Hotit, pasi transportonte shtetas pakistanezë. Mësohet se i riu me iniciale O.T., është kapur në flagrancë në automjet me 3 shtetas, të cilët do i kalonte ilegalisht jashtë kufirit kundrejt pagesës. I riu akuzohet për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”.

Njoftimi i policisë:

Goditet një tjetër rast i transportimit të emigrantëve, kundrejt pagesave, për të kaluar ilegalisht kufirin.

Transportonte shtetas pakistanezë, arrestohet në flagrancë 21-vjeçari.

Shërbimet e Policisë Kufitare të Hanit të Hotit, në bashkëpunim me ato të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe, nga kontrollet në terren për të parandaluar dhe goditur paligjshmëritë, kanë evidentuar një tjetër rast të transportimit të emigrantëve, kundrejt pagesave, për të kaluar ilegalisht kufirin, rast për të cilin u arrestua shtetasi O. T., 21 vjeç, banues në fshatin Barbullush, Shkodër.

Ky shtetas u kap në flagrancë tek rrethrrotullimi i Hotit, Malësi e Madhe, teksa transportonte me automjet, 3 shtetas nga Pakistani, me qëllim kalimin e kundërligjshëm të kufirit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”.