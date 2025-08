Identifikohen financuesit e kultivimit të drogës drejt Greqisë! Kush janë 4 krerët e grupit kriminal

Policia ka identifikuar 2 financuesit e kultivimit të drogës në territorin e fshatit Polovisht të Maliqit dhe dy organizatorët e trafikimit të lëndës narkotike drejt Greqisë, të cilët akuzohet si krerët e një grupi kriminal.

Blutë kanë vendosur në pranga dy financuesit e kultivimit të kanabisit, Leonard Xhemollari, 45-vjeç, banues në Maliq, dhe Gentian Muço, 48 vjeç, banues në Korçë. Ndërsa u shpallën në kërkim shtetasit Rexhildo Berberi, 42 vjeç, dhe Abidin Guraj, 35 vjeç, banues në Korçë, të akuzuar si organizatorë të trafikimit të kanabisit në katër raste të goditura më parë nga Policia.

Ngjarja e datës 08.06.2025, në Pikën e Kalimit Kufitar Kapshticë, ku u arrestua në flagrancë shtetasi Valmir Balliu, banues në Pogradec, me një sasi prej 6 kg lëndë narkotike të llojit heroinë, në një automjet të përshtatur për trafikim.

Ngjarja e datës 27.11.2023, ku në shtetin grek u arrestua në flagrancë shtetasi Lorenco Lika, dhe në Korçë shtetasi Stiliano Pasho, me një sasi prej 26 kg lëndë narkotike Cannabis Sativa, të cilën e kishin trafikuar. Ngjarja e datës 25.04.2024, në qytetin e Korçës, ku u arrestuan shtetasit Klajdi Shaholli dhe Haxhi Mera, me një sasi prej 12.5 kg Cannabis Sativa, në një automjet të destinuar për trafikim. Ngjarja e datës 23.09.2023, në qytetin e Pogradecit, ku u arrestua në flagrancë shtetasi Klodian Kllomollari, me një sasi prej 52.6 kg lëndë narkotike Cannabis Sativa, në një automjet të përshtatur për trafikim.

Të katër këta shtetas dyshohet se, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, në fshatin Polovisht–Maliq, kanë kultivuar kanabis dhe e kanë magazinuar në fshatin Voskop, Korçë, ku kryhej procesi i tharjes dhe i përpunimit, e më pas do të bëhej transportimi i saj drejt shtetit grek. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e 42-vjeçarit Rexhildo Berberi në katin e parë të banesës u zbulua një ambient i përshtatur për modifikimin e automjeteve.

Në cilësinë e provës materiale, pjesëtarëve të grupit iu sekuestruan fenelina policie, pajisje GPS, pajisje gjurmimi, kamera dhe pajisje regjistrimi të fshehta, targa automjetesh, USB, karta memorie, DVR, laptop, dron, kontrata shitblerjeje dhe përdorimi të automjeteve të ndryshme.