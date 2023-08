TRAGJIKE/ Nëna e tifozit grek të vrarë pëson infarkt, pasi mori lajmin për djalin e saj...

Një tifoz grek i klubit të AEK-ut, 29-vjeçari Mihail, u vra me thikë mbrëmjen e së martës gjatë një sherri me tifozët e Dinamos së Zagrebit dhe Panathinaikos të Athinës, të cilët janë në marrëdhënie të mira me kroatët famëkeq ‘Bad Blue Boys”.

Të paktën gjashtë persona mbetën të plagosur në përplasjet e tifozëve para ndeshjes së parë të raundit të tretë preliminar të Champions League, e cila duhej të zhvillohej të martën në orën 20:45 në stadiumin e AEK-ut, por që u shty pas vrasjes tragjike.

Portalet greke raportojnë më shumë lajme të këqija. Ata shkruajnë, se nëna e të ndjerit Mihail, pasi ka dëgjuar se i biri ka vdekur, i ka rënë të fikët dhe ka pësuar atak në zemër.

Informacionet e para thonë se ndihma mjekësore ka mbërritur me shpejtësi dhe se ajo është transportuar menjëherë për në spital.