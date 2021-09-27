LEXO PA REKLAMA!

Kërcënoi për vdekje një grua pastaj dogji veten, si u parandalua tragjedia në Angli

Lajmifundit / 27 Shtator 2021, 14:49
Bota

Kërcënoi për vdekje një grua pastaj dogji veten, si u

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Angli. Mësohet se një burrë kërcënoi për vdekje një grua, teksa në dorë mbante një sharrë elektrike, ndërsa më pas i vuri flakën vetes. Mediat shkruajnë se shtetasi, ende i pa identifikuar nuk e lëndoi gruan, por vetë pësoi djegie të rënda dhe aktualisht ndodhet në spital.

Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:00 të së shtunës së kaluar. “Oficerët morën pjesë në vendin e ngjarjes dhe folën me burrin, i cili vazhdoi të bënte kërcënime për të dëmtuar veten, dhe gjatë incidentit ai pësoi lëndime të rënda djegieje të vetë-shkaktuara. Burri u arrestua në lidhje me incidentin dhe u dërgua në spital për shkak të djegieve serioze”, tha policia.

