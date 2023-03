Tragjedia me 57 viktima në Greqi/ Shqipëria shpall të dielën ditë zie

Dita e diel do të jetë ditë zie kombëtare në vendin tonë, si solidarizimi me Greqinë, për shkak të tragjedisë së shkaktuar nga përplasja e dy trenave në Larisa.

Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama, i cili e ka cilësuar këtë ngjarje, si tragjedinë edhe të vendit tonë. Më 5 mars, flamuri në të gjitha institucionet shtetërore do jetë në gjysmështizë.

"Tragjedia e Greqisë është edhe tragjedia jonë, dhimbja për jetët e humbura në aksidentin e tmerrshëm është edhe jona dhe ky është një nga ato momente jetësore, kur një humbje e madhe tek fqinji të tregon më shumë se sa njëqind gëzime që jetët tona janë të ndërlidhura pazgjidhshmërisht, e se duhet të bëjmë çmos që t’i bëjmë ato sa më të mira, duke bashkëpunuar gjithnjë e më shumë me njëri-tjetrin.

Ditën e dielë Shqipëria do të nderojë me një ditë zie viktimat e tragjedisë, duke u bashkuar simbolikisht me Greqinë mike me flamurin kombëtar të ulur në gjysëm shtize."- ka njoftuar kryeministri Rama.

Kujtojmë që numri i viktimave nga aksidenti në Larisa i ka kaluar 50, ndërsa deri më tani 1 shqiptar është nxjerrë i vdekur, 7 janë të plagosur dhe 4 të zhdukur.