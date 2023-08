Radhë në Portin e Vlorës, trageti që do nisej sonte në orën 21:00 pësoi defekt

Radhë të gjata udhëtarësh janë krijuar në Portin e Vlorës për shkak të vonesës së një trageti.

Bëhet me dije se trageti që duhet të nisej ditën e sotme në orën 21:00 ka patur probleme në Brindisi.

Sipas informacioneve pas problemeve që ka shfaqur trageti po i nënshtrohet një kontrolli, ndërkohë që të shumtë janë ata të cilët duhet të kthejnë biletën për t’i nisur me tragetin tjetër.

Porti i Vlores dhe ai i Durresit kane pasur fluks te shtuar qe prej fundit te muajit qershor si pasoje e sezonit veror qe ka shenuar kete vit nje numer te madh ushetaresh si ne hyrje ashtu edhe ne dalje te kufirit Shqiptar.

Pak dite me pare ne portin e Vlores mberriti me traget edhe Kryeministrja italiane Giorgia Meloni e cila qendroi per 4 dite ne Shqiperi bashke me familjaret e saj dhe me pas u kthye ne Itali.